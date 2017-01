POL-CE: Hochwertiger Motorradhelm gestohlen

Nienhagen (ots) - Bereits am Anfang des Jahres erstattete ein 52 Jahre alter Mann Anzeige wegen des Diebstahls seines wertvollen Motorradhelmes. Der Mann war Motorradrennfahrer und ist seit seinem Unfall im Jahre 2009 in einem Pflegeheim in Nienhagen untergebracht. Ein unbekannter Täter hatte das Erinnerungsstück am Jahresende in einem unbemerkten Moment aus dem Pflegezimmer gestohlen.

Dieser Helm, bei dem es sich um eine limitierte Auflage handelte, war ein Geschenk seines ehemaligen Sponsors und für den Geschädigten von großer ideeller Bedeutung. Nach Herstellerangaben gäbe es von dem Helm weltweit nur etwa 500 Stück.

Die Polizei Wathlingen bittet nun um Mithilfe und fragt, wer diesen Helm nach dem 27.12.2016 gesehen hat bzw. wem er seit diesem Datum angeboten wurde. Hinweise werden unter der Rufnummer (05144) 9866151 oder unter der E-Mail: sven.janszen@polizei.niedersachsen.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell