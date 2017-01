POL-CE: Fußgängerin schwer verletzt

Celle/Westercelle (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto, wurde am frühen Montagabend, gegen 18:40 Uhr, eine Fußgängerin schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an dem Fußgängerüberweg in der Westerceller Straße, im Bereich der Einmündung zum Vogelberg.

Dort war zu der Zeit der 74 Jahre alter Fahrer einer Mercedes A Klasse in Richtung Lindenallee unterwegs. An dem Zebrastreifen übersah der Autofahrer offenbar die 21 Jahre alte Fußgängerin. Die junge Frau wurde von dem Auto erfasst und auf das Fahrzeugdach geschleudert, auf dem sie schwer verletzt liegen blieb. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

