POL-CE: Betrunken Unfall verursacht

Winsen/Aller (ots) - Am Montagabend, kurz nach 20 Uhr, kam es in der Celler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines VW Golf gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa krachte. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss und war offenbar nicht angeschnallt. Er verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Bei dem Zusammenprall entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Nach dem Unfall versuchte der 31 Jahre alte Golf-Fahrer unsinnigerweise die ineinander verkeilten Fahrzeuge auseinanderzuziehen. Unfallzeugen riefen daraufhin die Polizei, die den Autofahrer erst einmal pusten ließen. Nachdem der Alkotest einen Wert von rund 2,7 Promille anzeigte, musste sich der Fahrer einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten zudem seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 31-Jährigen ein.

