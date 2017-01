POL-CE: Taxifahrer ausgeraubt - ein Täter festgenommen

Celle (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, wurde ein 48 Jahre alter Taxifahrer in der Borchmannstraße von zwei "Fahrgästen" seiner Einnahmen beraubt.

Die beiden Täter stiegen kurz zuvor am Thaerplatz in das Taxi ein und lotsten den Fahrer in die Borchmannstraße. Dort angekommen, nahm der hinten sitzende Täter den Taxifahrer in den Schwitzkasten, während der vorne sitzende Täter über das Opfer hinweg griff und die Geldbörse aus der Ablage in der Fahrertür zog. Dann machten sich die Räuber in Richtung der Mellinger Straße aus dem Staub. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und folgte den Spuren im Schnee. Während einem Täter letztlich die Flucht gelang, erwischten die Beamten einen 29-Jährigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In seiner Vernehmung räumte der Mann zwar, ein im Taxi gesessen zu haben, von einem räuberischen Angriff auf den Fahrer wollte er jedoch nichts wissen. Von dem Mittäter und der Beute fehlt bislang noch jede Spur.

Gegen den 29-Jährigen wurde noch am Samstagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle Untersuchungshaftbefehl erlassen.

