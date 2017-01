POL-CE: Polizei warnt vor Diebstahlmasche: Rentnerinnen um Wertsachen gebracht

Celle/Landkreis (ots) - Nienhagen: Am vergangenen Samstag wurden eine 83 Jahre alte Frau aus Nienhagen Opfer eines Diebstahls aus ihrer Wohnung. Gegen 11 Uhr klingelte eine Frau mit osteuropäischem Akzent an der Wohnungstür der Rentnerin. Die Frau zeigte einen Aktenordner mit Unterlagen über Altenpflege und drängte sich in die Wohnung forderte die Wohnungsinhaberin auf, eine Unterschrift zu leisten. Hierzu drängte sie die Rentnerin in die Wohnung. Dort führte sie die Rentnerin an einen Tisch, wo sie eine Unterschrift leisten sollte. Die 83-Jährige weigerte sich beharrlich, so dass die Fremde schließlich die Wohnung verließ. Eineinhalb Stunden später erhielt sie einen Anruf, dass ihre Geldbörse, allerdings ohne Bargeld, aufgefunden worden sei. Die Rentnerin überprüfte daraufhin ihren Schmuckbestand und musste nun auch feststellen, dass dieser fehlte. Offenbar hatte die Fremde die Wohnungstür aufgelassen, so dass eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte.

Bergen: Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Samstag, gegen 13 Uhr, in Bergen. Auch hier klingelte eine junge Frau an der Tür und bat um eine Unterschrift. Da der Frau angeblich kalt gewesen sei, habe die 88 Jahre alte Wohnungsinhaberin die Fremde ins Wohnzimmer gebeten. Erst viel später, als die Frau schon längst gegangen war, bemerkte die Rentnerin, dass ihre Geldbörse fehlte.

Die Polizei weist insbesondere Senioren darauf hin, keine Unbekannten in die eigene Wohnung zu lassen. Türen sollten immer nur mit vorgelegter Türsperre geöffnet werden. Ist keine Türsperre vorhanden, sprechen sie durch die geschlossene Tür.

