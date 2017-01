POL-CE: Einbrecher im Landkreis aktiv

Celle/Landkreis (ots) - Eicklingen:

Nachdem die Frau des Bewohnerehepaares am Donnerstagvormittag, gegen 12:30 Uhr in ihr Haus im Schmiedekamp zurückkehrte, musste n der ihr Wohnhaus nur für 45 Minuten verlassen hatte, musste sie nach ihrer Rückkehr feststellen, dass Unbekannte bei ihr eingebrochen hatten. Die Täter verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Innenräume. Aus dem Haus verschwanden schließlich Armbanduhren, eine Fotokamera sowie ein iPad. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Bröckel:

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher eine Kellertür eines Einfamilienhauses im Gartenweg auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Täter einen vierstelligen Eurobetrag, ein iPhone und Silberschmuck. Anschließend verschwanden sie unerkannt.

Eldingen:

In der Straße "Im Beckfeld", im Ortsteil Bargfeld, schlugen unbekannte Täter, im Tagesverlauf des Donnerstag, ein Loch in die dreifach verglaste Terrassentür und drangen in den Bungalow ein. Die Täter stahlen einen Tablet-PC und machten sich aus dem Staub.

Eschede:

Im Ortsteil Starkshorn brachen Unbekannte in ein Jagdhaus ein. Der Eigentümer entdeckte den Einbruch am Donnerstag, gegen 11 Uhr, und verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter hatten zuvor ein Fenster zerschlagen und stiegen in das Gebäude ein. Dort erbeuteten sie einen unteren dreistelligen Eurobetrag sowie ein Jagdmesser und suchten das Weite.

Hinweise zu den genannten Taten werden von der Polizei Celle, Tel. (05141) 277215 entgegengenommen.

