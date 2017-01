POL-CE: Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall

Celle/Lachtehausen (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, führte ein waghalsigen Überholmanöver zu einem Unfall auf der Kreisstraße 74 in Lachtehausen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Noch innerhalb der Ortschaft und trotz bestehenden Überholverbotes, überholte der 28 Jahre alte Fahrer eines VW Golf einen in Richtung Altencelle fahrenden Sattelzug und touchierte währenddessen zunächst einen entgegenkommenden Dacia sowie anschließend den Sattelzug. In der weiteren Folge des Geschehens, kam der VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Seitengraben.

Aufgrund der Gesamtumstände, die zu diesem Unfall geführt hatten, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 28-jährigen Golffahrer ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell