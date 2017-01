POL-CE: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Celle (ots) - Ein Hundebiss sorgte am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr, für Aufregung in der Celler Innenstadt. Ein 82 Jahre alter Mann ging in der Westcellertorstraße, vor der Ladenfront der Drogerie Rossmann, in Richtung Schlossplatz, als er von einem Hund mit kräftigem Körperbau und schwarz-weißem Fell ins Bein gebissen wurde. Der Rentner erlitt eine Bisswunde unterhalb seines Knies.

Der 82-jährige sei in einem Abstand von etwa eineinhalb Metern an der Hund vorbeigegangen. Plötzlich sei der Hund von hinten an sein Bein gesprungen und hätte sofort zugebissen. Auf der Suche nach dem Hundehalter, wurde der Rentner in den Geschäftsräumen der Drogerie fündig. Ein ca. 30 Jahre alter Mann gab sich zu erkennen, der nur kurz noch seine Besorgung erledigen wollte. Dann aber nahm der Hundehalter Reißaus. Er verließ das Geschäft, schnappte sich seinen Hund und sein Fahrrad und machte sich in Richtung Großer Plan aus dem Staub.

Der Hundehalter war augenscheinlich Deutscher und von schlanker Statur. Er trug dunkle Oberbekleidung und blau/weiße Sportschuhe. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell