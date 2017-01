POL-CE: Spiegel abgetreten

Celle (ots) - Am Mittwochmorgen wurden zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen bei der Polizei Celle erstattet. Unbekannte Täter hatten in den Nachtstunden zu Mittwoch zwei Geländewagen (SUVs) in der Straße "Tribühnenbusch" demoliert, indem sie gegen den linken Außenspiegel eines Jeep Cherokee und eines BMW X3 traten. Die Spiegel klappten nach hinten um und sind nun als solche nicht mehr zu gebrauchen.

Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell