POL-CE: Diebesgut im BH versteckt

Celle (ots) - Am Dienstag gegen 18:30 Uhr wurden Beamtinnen der Polizeiinspektion Celle zu einem Ladendiebstahl zur real,- in die Straße "An der Hasenbahn" gerufen, da der Kaufhausdetektiv zuvor eine junge Frau beim Ladendiebstahl erwischt hatte, die sich nicht ausweisen konnte.

Die 21-Jährige wurde in das Büro gebeten, wo sie mehrere DVD's aus ihrem BH zog und dem Detektiv übergab. Da aber dennoch Zweifel an der Vollständigkeit der Beute bestanden, wurde die bereits polizeibekannte Diebin mit ihrem Einverständnis von den Beamtinnen durchsucht. Die Frau hatte noch weitere Gegenstände in ihrem BH versteckt. Zum Vorschein kamen eine WLAN-Lautsprecherbox und ein USB Kabel mit Netzstecker. In ihrer Jackentasche fanden die Beamtinnen ein selbst mitgebrachtes Küchenmesser, mit dem sie offenbar das Sicherungskabel des Lautsprechers durchtrennt hatte.

Gegen die Ladendiebin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell