POL-CE: Einbruchdiebstähle im Landkreis

Celle/Landkreis (ots) - Langlingen: Am Montagvormittag, zwischen 10:30Uhr und 11:45 Uhr, machten sich unbekannte Einbrecher an einem Wohngebäude in der Moorstraße im Ortsteil Nienhof zu schaffen. Dort hebelten sie ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten die Räume. Die Täter nahmen Schmuckstücke, Notebooks und zwei hochwertige Küchenmaschinen an sich und machten sich unentdeckt aus dem Staub.

Nienhagen: Am Montag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, brachen unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Heidkamp" ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Innenräume. Dabei öffneten sie nahezu alle Schränke und Schubladen. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden die Einbrecher auch fündig und stahlen eine Schmuckgegenstände. Damit nicht genug, brachen die Unbekannten in diesem Zeitraum auch in das etwa 50 Meter Haus in der Nachbarschaft ein. Nachdem die Täter ebenfalls durch die Terrassentür ins Haus gelangten, erbeuteten sie Schmuckstücke und Mobiltelefone.

Wienhausen: In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmittag stieg unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße ein. Sie fanden einen Tresor, in dem die Tageseinnahmen aufbewahrt wurden, und verschwanden damit in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu den geschilderten Taten geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Wathlingen, Tel.: (05144) 98660, in Verbindung zu setzen.

