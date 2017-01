POL-CE: Verkehrskontrollen in Stadt und Landkreis: Die Polizei Celle sagt damit auch zu Jahresbeginn der Einbruchskriminalität den Kampf an

Celle / Stadt und Landkreis (ots) - Zu Beginn des neuen Jahres setzte die Polizei Celle ihre Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität fort. Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 15 Uhr, und am heutigen Freitag, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei Hannover, unterstützt von Diensthundeführern der Polizeidirektion Lüneburg, Autofahrer in Stadt und Landkreis Celle. Neben den stationären Kontrollen in Wietzenbruch und Nienhagen legten die Beamten mit mobilen Kontrollen in den Bereichen Groß Hehlen, Hustedt, Garßen und Lachendorf einen Schwerpunkt.

Erfahrungsgemäß ist die "Dunkle Jahreszeit" die Zeit, in der vermehrt mit Wohnungseinbrüchen zu rechnen ist und bei denen auch überörtlich agierende Tätergruppen oder Banden eine Rolle spielen. Die Vielzahl der Taten und der Umstand, dass eine große Anzahl der Täter noch nicht ermittelt bzw. verurteilt werden konnte, gaben den Anlass für eine erneut groß angelegte Kontrolle auf den Celler Ein- und Ausfallstraßen mit schneller Autobahnanbindung.

"Wohnungseinbrüche sind Straftaten von erheblicher Bedeutung und beeinträchtigen das individuelle Sicherheitsgefühl ganz besonders stark", sagte der Leiter der Celler Polizeiinspektion Eckart Pfeiffer und sieht hier eine besondere Bedeutung der polizeilichen Arbeit in diesem Deliktsfeld.

Während der zweitägigen Kontrollen hielten die Beamten stichprobenartig rund 80 Autos an und überprüften deren Insassen. Zu nennenswerten Vorkommnissen kam es dabei aber nicht.

In Wathlingen stellten die Beamten eine geöffnete Hauseingangstür eines Einfamilienhauses fest, deren Bewohner offenbar abwesend waren. Während die Beamten noch dabei waren der Sache auf den Grund zu gehen, kehrten die überraschten Bewohner zurück. Wie sich herausstellte, hatte es sich nur um ein Versehen beim Verlassen des Hauses gehandelt. Gestohlen wurde glücklicherweise nichts.

In Celler Petersburgstraße, kamen die Beamten auf einen kleineren Bagatellunfall zu. Während sie ihre Hilfe anboten, stellten sie bei einem der Beteiligten, einem 70 Jahre alten Fahrer eines BMW Z3, eine deutliche Alkoholisierung von über 1,7 Promille fest. Damit aber nicht genug, war der Mann noch mit zwei Kindern in seinem zweisitzigen Fahrzeug unterwegs, die auf dem Beifahrersitz und im Fußraum Platz genommen hatten. Ihm wurde eine gerichtlich angeordnete Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der verantwortungslose Autofahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

