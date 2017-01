POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Celle (ots) - Am Donnerstag, zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Mummenhofstraße. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Teile eines Außenspiegels sicher, die von einem silbernen Opel Zafira stammen könnten.

Der Eigentümer eines schwarzen Nissan Qashqai hatte sein Fahrzeug in dem halbstündigen Zeitraum am Fahrbahnrand abgestellt. Als er wieder zu seinen Auto zurückkehrte, musste er den zerstörten linken Außenspiegel feststellen und rief die Polizei. Offenbar war das Verursacherfahrzeug so dicht an dem parkenden Nissan vorbeigefahren, dass es zu einer Berührung der Außenspiegel kam. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher werden von der Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277215 entgegengenommen.

