POL-CE: Sachbeschädigungen durch Feuer

Celle/Landkreis (ots) - Flackenhorst: Hochsitz abgebrannt

Am späten Mittwochabend meldete eine Autofahrerin einen Brand auf einem Feld in der Gemarkung Flackenhorst. Die Frau war, gegen 23:20 Uhr, auf der Bundesstraße 214 von Celle in Richtung Eicklingen unterwegs, als sie in etwa 500 Metern Entfernung einen Feuerschein erkannte. Bei Annäherung an den Brandort stellten die Beamten einen brennenden mobilen Jagdhochstand fest, der bereits schon vollständig in sich zusammengefallen war. Die Feuerwehr konnte den Brand recht zügig ablöschen und wenig später wieder einrücken. Am dem Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Nienhagen und Wathlingen beteiligt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Hambühren: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

In den Nachtstunden zu Donnerstag wurden die Feuerwehr Hambühren und Beamte der Polizei Celle zu einem Containerbrand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sundermannstraße alarmiert. Ein 24 Jahre alter Auslieferungsfahrer entdeckte den qualmenden Altkleidercontainer kurz vor drei Uhr und verständigte die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Hambührener Feuerwehr löschten den brennenden Inhalt des Containers, der durch die Hitzeeinwirkung deutliche Beschädigungen aufwies. Die Beamten gehen von einer Brandlegung aus und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell