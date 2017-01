POL-CE: 84-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Celle/Vorwerk (ots) - Am Mittwoch, kurz nach 17:30 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Mummenhofstraße, bei dem ein 84 Jahre alter Mann, beim Überqueren der Straße von einem VW Passat erfasst und durch die Luft gewirbelt wurde, ehe er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den schwer verletzten Rentner.

Der 84-Jährige war zuvor mit seiner Ehefrau in einem VW Polo unterwegs. In der Mummenhofstraße hielt er an, stieg aus dem Auto und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von dem entgegenkommenden VW Passat erfasst. Der 58 Jahre alte Fahrer hatte den Rentner, nach eigenen Angaben, nicht gesehen.

Der Schwerverletzte war ansprechbar und klagte über starke Schmerzen. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell