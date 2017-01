POL-CE: Randalierer festgenommen

Celle (ots) - Am Mittwochabend, kurz nach 21:30 Uhr, riefen Anwohner die Polizei in die Caroline-Mathilde-Straße, weil dort ein 28-Jahre alter Mann in einem Haus randalieren solle.

Gleich mehrere Funkstreifenwagen fuhren die Örtlichkeit an, da gegen den amtsbekannten Celler mehrere Haftbefehle vorlagen. Die Beamten umstellten das Haus, worauf sich der 28-Jährige auf das Dach des Wohnhauses flüchtete. Sämtliche Versuche den Mann zum Herunterkommen zu bewegen schlugen zunächst fehl, so dass eine Drehleiter der Feuerwehr Celle angefordert wurde. Dann, in Anbetracht seiner offenbar ausweglosen Lage, gab der 28-Jährige auf. Er klettere von Dach und ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen.

Die Beamten brachten den Mann in die Justizvollzugsanstalt, wo er nun mehrere Monate abzusitzen hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell