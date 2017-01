POL-CE: Messerattacke mit Barhocker abgewehrt

Celle (ots) - In den Nachtstunden zum Mittwoch kam es zu einer Auseinandersetzung in der Gaststätte Rios am Neumarkt. Ein 23 Jahre alter betrunkener Mann hatte im Verlaufe des Abends immer wieder Gäste angepöbelt, wobei sich Gemüter immer wieder beruhigt hatten, ohne dass es bis dahin zu ernsthafteren Auseinandersetzungen kam. Gegen 01:30 Uhr, verließ der 23-Jährige die Gaststätte und kam kurze Zeit später mit zwei Küchenmessern in der Hand zurück. Mit diesen Messern machte er immer wieder unkontrollierte Stichbewegungen in Richtung der anwesenden Gäste. Ein 28 Jahre alter Gast schützte sich zunächst mit einem Barhocker vor den Angriffen und schlug in der Folge den 23-Jährigen dann mit diesem nieder. Der Angreifer erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde. Er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten stellten die Messer sicher, ordneten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen an und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung bzw. gefährlicher Körperverletzung gegen die Kontrahenten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell