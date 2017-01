POL-CE: Störenfried attackiert Polizeibeamten

Celle (ots) - Weil sich zwei 17 Jahre alte unbegleitete Flüchtlinge nicht an die Hausregeln innerhalb der Unterkunft halten wollten, kam es am Dienstagabend, gegen 21:45 Uhr, zu einem Polizeieinsatz im Maschweg.

Die Jugendlichen hatten bereits am Montagabend laute Musik gehört und Computerspiele gespielt, so dass sich andere Bewohner in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Ein Betreuer kassierte daraufhin die Strom- und Verbindungskabel ein, worauf die Jugendlichen aggressiv reagierten dem Mann drohten.

Als die beiden Störenfriede am Dienstagabend massiv ihre Kabel zurückforderten, bat Betreuer die Beamten um Unterstützung, zumal die beiden Störenfriede nun woanders untergebracht werden sollten, um den häuslichen Frieden wieder herzustellen. Während einer der beiden, wenn auch widerwillig, der Entscheidung nachkam, versuchte der andere auf einen 34 Jahre alten Beamten loszugehen und ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Beamte konnte den Angriff abwehren und den jungen Mann zu Boden bringen. Erst im Anschluss erfolgte dann die Unterbringung in einer anderen Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende.

Gegen den renitenten jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Gang gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell