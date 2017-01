POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall

Bergen (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17.25 Uhr in der Celler Straße in Bergen. Eine 63-jährige Frau aus Faßberg wollte mit ihrem Pkw Seat aus der Bahnhofstraße nach links in die Celler Straße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen 22-jährigen Mann aus Bergen, der als Fußgänger über die Fußgängerfurt an der Ampelanlage die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und schleuderte gegen die Windschutzscheibe. Bei dem Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Pkw der Frau entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Bergen (Tel. 05051-471660) zu melden.

