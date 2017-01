POL-CE: Diebstahl hochwertiger Forstmaschinen

Scheuen (ots) - In der Zeit vom 30.12.2016 bis zum 02.01.2017 wurden in Scheuen drei Forstmaschinen im Gesamtwert von etwa 50.000 Euro entwendet. Es handelt sich dabei um einen Holzernter Harvester und einen Hultdins Holzgreifer mit Rotationsmotor. Diese waren im Wald an der Arlohstraße, ca. 3,5 km hinter der Standortschießanlage der Bundeswehr, für Forstarbeiten bereitgestellt. Das Gewicht beider Geräte beträgt etwa zwei Tonnen. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Celle, Tel.: 05141/277-215, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell