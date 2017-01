POL-CE: Brand im Kinderzimmer

Unterlüß (ots) - Am 31.12.2016 gegen 13:30 Uhr war ein dreijähriges Kind für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt und hat währenddessen in seinem Kinderzimmer ein Feuer entfacht. Vermutlich hat es mit einem Feuerzeug einen im Zimmer befindlichen Camping-Kleiderschrank aus Gummi in Brand gesetzt. Durch den Vater wurde der Brand rechtzeitig entdeckt, sodass alle im Haus befindlichen Personen ins Freie gelangen konnten. Der Brand konnte jedoch nicht mehr eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass das Feuer nicht auf die anderen Zimmer übergriff. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell