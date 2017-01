POL-CE: Jungs verletzen sich an Silvesterrakete

Wietzenbruch (ots) - Am Neujahrstag hat eine Gruppe von Kindern nach Resten von Silvesterfeuerwerken gesucht. Gegen Mittag fanden die Kinder Knallkörperreste einer Silvesterrakete, deren Lunte sie anzündeten. Die Lunte war so kurz, dass sich die Sprengladung direkt entzündete. Durch die Explosion wurden ein 12- und ein 8-jähriges Kind im Gesicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden die Kinder in eine Spezialklinik nach Hannover gebracht

