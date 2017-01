POL-CE: Einbrüche im Landkreis

Landkreis Celle (ots) - In der Zeit zwischen dem 29.12.2016 und dem 01.01.2017 kam es im Landkreis zu drei Einbrüchen. Aus dem Dorfgemeinschaftshaus in Bockelskamp wurde nach Aufhebeln eine geringe Menge Bargeld entwendet. In Bergen bei der Jugendfreizeitstätte Bergwerk und in Winsen/Aller bei einem Privathaus blieb es bei Einbruchsversuchen, die nach Scheitern des Aufhebelns abgebrochen wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell