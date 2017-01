POL-CE: Einbrüche in der Silvester-Nacht

Celle (ots) - In der Nacht zum 01.01.2017 kam es in Celle in den Stadtteilen Neuenhäusen, Heese, Wietzenbruch und Großmoor zu insgesamt fünf Einbrüchen. Die Täter hatten es auf Schmuck und Bargeld abgesehen und gelangten jeweils nach Aufhebeln von Terrassentüren in die Häuser. In einigen Fällen wurde vorhandene Außenbeleuchtung demontiert. Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Celle, Tel.: 05141/277-215, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell