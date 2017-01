POL-CE: Diebstahl von Winterreifen

Bröckel (ots) - In der Nacht vom 30.12.2016 auf den 31.12.2016 wurden in der Genossenschaftsstraße vier Winterreifen samt Leichtmetallfelgen von einem auf einem Privatgrundstück geparkten Pkw Volvo abmontiert und entwendet. Dazu wurde der Pkw mittig auf im Beet vorgefundene Feldsteine aufgebockt. Dadurch entstand zusätzlich Sachschaden am Fahrzeug. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts führen können, werden von der Polizei Wathlingen, Tel.: 05144/9866-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell