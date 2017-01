POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus

Wietzenbruch (ots) - Eine kurze Abwesenheit nutzten Unbekannte am 31.12.2016 aus, als sie in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus einbrachen. Der oder die Täter hebelten die Terrassenschiebetür auf und durchsuchten augenscheinlich das gesamte Haus. Unter Mitnahme von Bargeld und Wertgegenständen konnten sie unerkannt entkommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277-215, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell