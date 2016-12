POL-CE: Erneut Pkw durch Böller beschädigt

Hambühren (ots) - Wie bereits in der Vornacht wurde in der Nacht vom 28.12. auf den 29.12.2016 in Hambühren ein Pkw durch Silvesterböller beschädigt. Der Pkw stand in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Grüner Winkel. Augenscheinlich wurde ein Böller an die Heckscheibe geklemmt und angezündet. Durch die Explosion wurde die Heckscheibe zerstört und der Heckscheibenwischer beschädigt. Am Pkw und in den Glassplittern konnten kleine braune und rosafarbende Papier- bzw. Pappstücke festgestellt werden. Es roch verbrannt. Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Hambühren, Tel.: 05084/400040, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell