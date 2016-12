POL-CE: Fahrradfahrer übersehen

Celle (ots) - Am 30.12.2016 wollte eine 24-jährige Fahrzeugführerin gegen 10:00 Uhr vom Thaerplatz auf die Hannoversche Straße einbiegen. Sie hielt zunächst an, übersah dann jedoch im Anfahren einen von links kommenden, bevorrechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Verlauf der 90-jährige Fahrradfahrer stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt und wurde zur Überprüfung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

