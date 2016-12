POL-CE: Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Wathlingen (ots) - Am 29.12.2016 um 18:10 Uhr wollten Polizeibeamte einen Pkw kontrollieren, dessen Halter nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dieser reagierte jedoch nicht auf Haltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung seiner Wohnanschrift. Dort gelang ihm in der Dunkelheit zu Fuß die Flucht. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell