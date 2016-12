POL-CE: Terrassentür aufgehebelt

Nienhagen (ots) - Gestern in der Zeit von 07:10 Uhr bis 18:45 Uhr haben unbekannte Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Zweifamilienhauses im Roggenkamp aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung im Erdgeschoss verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Celle, Tel.: 05141/277-215, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell