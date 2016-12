POL-CE: Versuchter Einbruch in Partyservice

Bergen (ots) - In der Nacht zum 28.12.2016 wurde zwischen 19:00 und 09:00 Uhr versucht in die Räumlichkeiten eines Party- und Cateringservices in der Harburger Straße einzubrechen. Im rückwärtigen Bereich des Hauses wurde bei einer Nebeneingangstür die Glasfüllung mittels eines vorgefundenen zweistufigen Tritts vollständig zerstört. Augenscheinlich wurde das Gebäude jedoch nicht betreten und von einer weiteren Tatausführung abgesehen. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts führen können, werden von der Polizei Bergen, Tel.: 05051/47166-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell