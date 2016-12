POL-CE: Pkw durch Böller beschädigt

Hambühren (ots) - In der Nacht vom 27.12. auf den 28.12.2016 wurden in Hambühren zwei Pkw durch Silvesterböller beschädigt. Anwohner haben in einem Fall gegen 02:00 Uhr einen Knall gehört. Bei den in den Straßen Eichkamp und Im Heidewinkel abgestellten Fahrzeugen wurden die Scheibe der Beifahrertür bzw. die Heckscheibe zerstört. In der Gummidichtung der Beifahrertür konnte eine kleiner Teil eines Böllerrestes festgestellt werden. Weiterhin waren am Splitterrand der Seitenscheibe Schmauchspuren zu erkennen. Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten machen kann, melde sich bitte bei der Polizei Hambühren, Tel.: 05084/400040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell