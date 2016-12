POL-CE: Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti

Celle (ots) - In der Nacht vom 22.12. auf den 23.12.16 kam es im Ortsteil Heese zu neun Sachbeschädigungen durch Graffiti. Bereits in der Nacht vom 15.12. auf den 16.12.16 ist es zu fünf ähnlichen Straftaten gekommen. Es wurden Gebäudefassaden, Zäune, Garagenhöfe und Fahrzeuge mit Symbolen und Schriftzügen beschmiert. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Da es sich größtenteils um Schmierereien mit Bezug zu Themen der Antifa handelt, kann ein linkspolitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigungen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277-345 bzw. -215, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell