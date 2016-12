POL-CE: mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Stadt u. LK Celle (ots) - Bereits am 23.12. wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Stadtgebiet Celle (Lindenallee und Hassellstraße) gemeldet, bei denen unbekannte Täter jeweils durch Terrassentüren in die Wohnhäuser eingedrungen sind.

Weitere Einbrüche in Wohnhäuser ereigneten sich am 24.12. während der Abwesenheit der Hausbewohner in Stadt (Hermann-Rüggeberg-Straße, Denickestraße, Glockenheide sowie Fuchsberg) und Landkreis Celle (Nienhagen, Fleitgraben und Wathlingen, Heinrich-Schütz-Straße).

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141/ 277-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Türen und Fester geschlossen zu halten, vorhandene Sicherungseinrichtungen zu betätigen, das Licht auch bei Abwesenheit in einigen Räumen brennen zu lassen und sich beim Bemerken verdächtiger Personen oder Fahrzeuge umgehend bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell