POL-CE: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Celle/Blumlage (ots) - Am Samstag werden der Polizei mehrere beschädigte Pkw in der Brunkhorststraße (OT Blumlage) gemeldet. Die eingesetzten Beamten können dort insgesamt sechs Pkw feststellen, an denen durch einen unbekannten Täter der Lack zerkratzt wurde. Nach ersten Ermittlungen ereignete sich die Tat bereits am Freitag, 23.12., in der Zeit von 00:00 Uhr bis 14:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141/ 277-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell