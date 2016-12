POL-CE: Brand in Belsen

Bergen (ots) - Am Freitag, 23.12.2016, gegen 19:30 Uhr, wurde der 18 jährige Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in Bergen, Ortsteil Belsen, Mastenweg, auf ein Feuer außerhalb des Hauses aufmerksam. Aus bisher unbekannter Ursache brach ein Feuer im Bereich eines Unterstandes aus, unter dem drei Kunststoffmülltonnen standen. Alle drei Mülltonnen sowie das Dach des Unterstandes brannten komplett nieder. Am Wohnhaus selbst entstand weiterer Sachschaden. Der 18 jährige Bewohner des Hauses wurde bei selbstständigen Löschversuchen leicht verletzt. Die Feuerwehren Bergen und Belsen waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf einen möglichen Brandverursacher nimmt die Polizei Celle unter 05141/ 277-0 entgegen

