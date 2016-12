POL-CE: vermisste Frau durch Polizeihubschrauber gesund aufgefunden

Celle (ots) - Bereits am Freitag, 23.12., gegen 20:00 Uhr, wurde im Bereich Wietzenbruch eine 71-jährige Dame aus einem Pflegeheim als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchaktionen der Polizei, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, sowie von Einsatzkräften des DRK, des Malteser Hilfsdienstes und der BRH-Rettungshundestaffel Hannover, Harz und Heide bis in die frühen Morgenstunden des 24.12. führten nicht zum Auffinden der vermissten Person. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Suche dann kurzfristig unterbrochen und bei Tageslicht fortgesetzt. Letztendlich konnte die Besatzung des erneut eingesetzten Polizihubschraubers die Dame um 10:15 Uhr aus der Luft in der Feldmark zwischen Wietzenbruch und Dasselsbruch entdecken. Die desorientierte Dame war ansprechbar und wurde durch herangeführte Rettungskräfte dem Krankenhaus zugeführt.

