POL-CE: Tasche mit Bargeld gefunden

Celle (ots) - Vor ca. zwei Wochen wurde ein Beutel in den Räumlichkeiten der Drogerie Müller in der Celler Innenstadt aufgefunden und zunächst dort als Fundsache beiseite gelegt. Da sich bis heute niemand gemeldet hatte, schaute eine Angestellte in den Beutel, um nach dem Verlierer zu forschen. Hinweise, auf dessen Identität blieben jedoch aus. Vielmehr fand die Mitarbeiterin einen vierstelliger Bargeldbetrag, den sie sofort der Polizei übergab. Verwunderlich, dass bislang niemand so viel Bargeld vermisst hat.

Der oder die Verlierer/-in wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277215 in Verbindung zu setzen.

