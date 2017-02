POL-SH: Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter: "Lebensbedrohliche Einsatzlagen" - Fortbildungsveranstaltung der Landespolizei

Kiel (ots) - Am 06.02.2017 findet in der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz eine Fortbildungsveranstaltung der Landespolizei zum Thema "Lebensbedrohliche Einsatzlagen" statt. Inhalte dieser Veranstaltungen werden unter anderem die Darstellung der aktuellen Lage im Bereich des religiös motivierten Extremismus/Terrorismus und die diesbezüglichen Erfordernisse für Ausstattung und Fortbildung der Landespolizei sein. Die Veranstaltung beginnt um 09.00 Uhr. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Herr Torsten Albig, und der Minister für Inneres und Bundesangelegenheiten, Herr Stefan Studt, werden zugegen sein und das Wort an die anwesenden Führungskräfte der Landespolizei richten.

Sie sind herzlich eingeladen, am ersten Abschnitt der Veranstaltung (Begrüßung und Einführung, Dauer ca. 45 bis 60 Minuten) teilzunehmen.

Ich bitte um Verständnis, dass der sich anschließende weitere Verlauf der Veranstaltung nicht presseöffentlich ist.

Falls Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, werden Sie gebeten, sich am 06.02.2017 gegen 08.45 Uhr im Foyer der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (Rehmkamp 8-10 in Altenholz) einzufinden.

Um Anmeldung wird bis zum 03.02.2017, 16 Uhr gebeten unter 0431 160 61400 (Pressestelle des Landespolizeiamtes) oder per Email Pressestelle.Kiel.LPA@Polizei.landsh.de.

