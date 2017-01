POL-SH: Landespolizei Schleswig-Holstein ergänzt Online-Angebote und Präsenz in den sozialen Medien

Kiel (ots) - Das Internetangebot der Landespolizei (www.polizei.schleswig-holstein.de) enthält zukünftig weitere Funktionen und Serviceangebote. Dazu gehören verbesserte Suchfunktionen für Polizeidienststellen, die Möglichkeit Fahndungsaufrufe als RSS Feed zu abonnieren und auch ein Bilderservice für Pressevertreter (alle Angebote in der Rubrik Service).

Das Thema Einbruchschutz und Einbruchbekämpfung spielt ebenfalls eine deutlich größere Rolle. In der Rubrik Einbruchbekämpfung erläutern wir unter anderem anhand von 10 FAQs umfassend unsere Strategie zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität.

In den sozialen Medien erweitert die Landespolizei ihre Präsenz: Der neue Youtube-Kanal der Landespolizei ("Landespolizei Schleswig-Holstein") steht seit dem Jahreswechsel zur Verfügung. Im Kurznachrichtendienst Twitter berichtet die Landespolizei unter @SH_Polizei zu aktuellen Themen. Gleichzeitig nutzen die Polizeidirektionen sowie das Landespolizeiamt und das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein den Kanal zur Begleitung herausragender Einsatzlagen. Bereits am vergangenen Sonnabend, den 14.01.2017, wurde der Einsatz zur Versammlung am Kieler Hauptbahnhof über Twitter begleitet. Gleiches gilt für eine Demonstration in Lübeck am 21.01.2017.

"Wir bieten Bürgerinnen und Bürgern sowie Medienvertretern damit die Möglichkeit, sich umfassend, aktuell und teilweise sogar in Echtzeit über polizeiliche Themen und Einsätze zu informieren. Für uns ist dieses Vorgehen ein wichtiger Baustein, um unsere bewährte Rolle als Bürgerpolizei, die offen und verlässlich auftritt, zu verdeutlichen", so Landespolizeidirektor Ralf Höhs.

Die Landespolizei ist seit dem 26.02.2015 mit sieben Fanpages der Polizeidirektionen bei Facebook vertreten. Später kam die Fanpage "Berufseinstieg" hinzu. Die Landespolizei erreicht mit einzelnen Beiträgen bei Facebook bis zu 950.000 Personen, rund 48.000 folgen den Fanpages regelmäßig. Dabei hat die Fanpage der Polizeidirektion Kiel mit rund 12.500 Likes die meisten "Fans".

