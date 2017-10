POL-NOM: Einbruch in Villa

Osterode (ots) - Osterode, Gipsmühlenweg, 02.10.17, 10.00 Uhr - 08.10.17, 17.45 Uhr

OSTERODE (US) Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Jugendstil-Villa gemeldet, welche zu kulturellen Zwecken genutzt wird. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Abdeckung eines Kellerloches. Nach dem Einstieg in den Keller erfolgte kein weiterer Zugang im Gebäude.Im Außenbereich entwendeten die Täter Zierpflanzkübel, 2 Kupferfallrohre, eine elektr. Wasserpumpe sowie 3 Fensterläden. Der Schaden beläuft sich auf 1000,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell