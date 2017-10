POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 07.10.17, zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Zündapp, das in der Kreuzstraße in Uslar abgestellt war, von bisher unbekannten Tätern entwendet. Das Rad hat grüne Felgen, ein beschädigtes Schutzblech und eine rote Klingel. Dieses hat einen Wert von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

