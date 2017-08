POL-NOM: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bad Lauterberg (ots) - Bad Lauterberg, Heikenbergstraße 11

09.08.2017, gegen 22:30 Uhr

Bad Lauterberg (klu) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Feuer in einem Wohnkomplex in der Heikenbergstraße gekommen. Die Feuerwehr Bad Lauterberg war mit einem Großaufgebot vor Ort, hatte den Brand aber sehr schnell unter Kontrolle, so dass die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell