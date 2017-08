POL-NOM: Schwellbrand an einer Außenwandfassade

Osterode (ots) - Osterode, Eisensteinstraße, 08.08.17, 15.00 Uhr

OSTERODE (US) Am Dienstag, gg. 15.00 Uhr meldete die Feuerwehr Osterode einen Gebäudebrand einer Pizzaria. Vor Ort wurde festgestellt, dass am Hinterhaus eine Fläche von etwa 4 m² hinter einer Außenwandverkleidung schwellte. Es entstand kein Schaden an der Bausubstanz, lediglich an der Fassade. Personen kamen nicht zu Schaden. Vermutlich kam es zu einem Funkenflug, als am Nachmittag mit einem Gasbrenner Unkrautvernichtungsarbeiten durchführt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell