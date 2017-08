Uslar (ots) - USLAR-SOHLINGEN (js) Am 07.08.17, gegen 08.30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer aus Geisleden mit seinem Fahrzeug vom rechten Fahrbahnrand der Bleichstraße in Sohlingen in den fließenden Verkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden PKW einer 56-jährigen Fahrerin aus Uslar. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 5.000 EUR, am LKW entstand lediglich leichter Sachschaden.

