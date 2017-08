POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots) - L 554 (js) Am 07.08.17, gegen 12.50 Uhr,befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Wahlsburg mit seinem Fahrzeug die L 554 aus Richtung Offensen kommend in Richtung Adelebsen. In Höhe "Alte Kirche" kam ihm ein blau/schwarzer PKW Ford Focus zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen.Trotz Ausweichen kam es im Begegnungsverkehr zu einer Berührung der linken Außenspiegel der Fahrzeuge, die dadurch beschädigt wurden. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell