POL-NOM: 37581 Bad Gandersheim, Kellergasse Unbekannte zündeln in öffentlicher Toilettenanlage

Bad Gandersheim (ots) - leo. Am Sonntag, den 06.08.2017, bemerkten Zeugen gegen 22.15 Uhr eine Rauchentwicklung aus der öffentlichen Toilettenanlage in der Kellergasse. Unbekannte hatten im Bereich der Damen- und der Herrentoilette die dort ausliegenden Papierhandtücher in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell gelöscht werden; Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell