POL-NOM: 38-Jähriger greift Rettungskräfte an und leistet Widerstand gegen die Polizei

Northeim (ots) - Osterode, Hördener Breite 05.08.2017, 16:35 Uhr

OSTERODE (fg/pa) Wenig dankbar zeigte sich am vergangenen Samstag ein 38-Jähriger, der in Osterode als hilflose Person in einem Vorgarten gemeldet wurde. Als der Mann von Rettungssanitätern behandelt werden sollte, hatte er mehrfach versucht, die Rettungskräfte zu schlagen. Diese konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Bei Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen griff der Täter schließlich die Polizisten mit einer Holzlatte und einer Eisenstange an, woraufhin ihn die Beamten überwältigten. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Er ist weiterhin dienstfähig.

Der Angreifer wurde, nachdem er zwei Blutproben abgeben musste, vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Er fiel schon öfter als hilflose Person und Ruhestörer auf und ist wegen seiner Aggressivität gegenüber Rettungskräften und Vollstreckungsbeamten bereits mehrfach in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell