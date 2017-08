POL-NOM: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Osterode (ots) - Osterode, Langer Krummer Bruch, 05.08.17, 22.00 Uhr - 06.08.17, 06.00 Uhr

OSTERODE (US) Der 61 Geschädigte meldete am Sonntag eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug. Der Opel wurde am Samstag, gg. 22.00 Uhr, in Osterode, im Langen Krummen Bruch, zum Parken abgestellt. Am nächsten Morgen stellte der Geschädigte fest, dass unbekannte Täter das Verdeck des Cabrios mit einem geeigneten Schneidwerkzeug zerschnitten hatten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

