POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Osterode (ots) - Badenhausen, Im Bruch, 04.08.17, 23.00 Uhr - 05.08.17, 09.00 Uhr

BADENHAUSEN (US) Der Geschädigte hatte sein Mountainbike der Marke Cube, Farbe orange, am Freitag, gg. 23.00 Uhr, auf einem Hof in Badenhausen, Im Bruch, abgestellt. Als er dieses am nächsten Tag wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter das gesicherte Fahrrad entwendet hatten. Dem 41jähr. Geschädigten entstand ein Schaden i.H.v. 576,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell